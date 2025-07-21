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Таня Боброва
AI

Сервис генеративной графики от «Точки» представил ИИ-функцию «примерки одежды» для продавцов на маркетплейсах

Без потери качества изображения и с сохранением ракурса.

  • Сервис 24AI, который «Точка» купила в 2024 году, представил функцию для продавцов и интернет-магазинов: она позволяет создавать фотореалистичные образы одежды на моделях.
  • По словам компании, генерация одного образа занимает до двух минут. Пользователям нужно загрузить фотографию одежды — отдельно или на человеке, — а нейросеть определит предмет и предложит, какие вещи примерить на модель.
  • Фотографию модели можно выбрать из библиотеки, загрузить свою или сгенерировать по параметрам, выбрав лицо, позу и фон. После этого нужно нажать на «сгенерировать», и одежда отобразится на модели. Готовые изображения хранятся в галерее.
  • Функция доступна пользователям в подписке. Есть пробная версия, в которой можно бесплатно сгенерировать 24 изображения.
Источник здесь и далее: «Точка»
Источник здесь и далее: «Точка»
Сервис генеративной графики от «Точки» представил ИИ-функцию «примерки одежды» для продавцов на маркетплейсах
Сервис генеративной графики от «Точки» представил ИИ-функцию «примерки одежды» для продавцов на маркетплейсах
  • Приложение с ИИ для виртуальной примерки одежды в июне 2025 года запустила Google в США. Такая же функция есть, например, в китайской нейросети Kling AI. Среди российских маркетплейсов опцию тестировал Wildberries.

#новости #маркетплейсы #точка

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