Сервис генеративной графики от «Точки» представил ИИ-функцию «примерки одежды» для продавцов на маркетплейсах

Без потери качества изображения и с сохранением ракурса.Сервис 24AI, который «Точка» купила в 2024 году, представил функцию для продавцов и интернет-магазинов: она позволяет создавать фотореалистичные образы одежды на моделях.По словам компании, генерация одного образа занимает до двух минут. Пользователям нужно загрузить фотографию одежды — отдельно или на человеке, — а нейросеть определит предмет и предложит, какие вещи примерить на модель.Фотографию модели можно выбрать из библиотеки, загрузить свою или сгенерировать по параметрам, выбрав лицо, позу и фон. После этого нужно нажать на «сгенерировать», и одежда отобразится на модели. Готовые изображения хранятся в галерее.Функция доступна пользователям в подписке. Есть пробная версия, в которой можно бесплатно сгенерировать 24 изображения.Источник здесь и далее: «Точка»Приложение с ИИ для виртуальной примерки одежды в июне 2025 года запустила Google в США. Такая же функция есть, например, в китайской нейросети Kling AI. Среди российских маркетплейсов опцию тестировал Wildberries.#новости #маркетплейсы #точка