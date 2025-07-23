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Таня Боброва
AI

Alibaba представила агентскую модель для программирования Qwen3-Coder

Её уже можно протестировать.

  • Qwen3-Coder доступна в нескольких размерах. «Самый мощный» её вариант — Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct на 480 млрд параметров (35 млрд активных) с длиной контекста до 256 тысяч токенов и до 1 млн токенов с использованием методов экстраполяции.
Источник: Qwen
Источник: Qwen
  • Кроме того, компания открыла исходный код инструмента командной строки для «агентского кодинга» — Qwen Code на базе Gemini Code.
  • Разработчики могут получить доступ к API Qwen3-Coder через Alibaba Cloud Model Studio. Модель также доступна на GitHub, Hugging Face и в чате с ботом Qwen.

#новости #qwen

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