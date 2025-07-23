Alibaba представила агентскую модель для программирования Qwen3-Coder

Её уже можно протестировать.Qwen3-Coder доступна в нескольких размерах. «Самый мощный» её вариант — Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct на 480 млрд параметров (35 млрд активных) с длиной контекста до 256 тысяч токенов и до 1 млн токенов с использованием методов экстраполяции.Источник: QwenКроме того, компания открыла исходный код инструмента командной строки для «агентского кодинга» — Qwen Code на базе Gemini Code.Разработчики могут получить доступ к API Qwen3-Coder через Alibaba Cloud Model Studio. Модель также доступна на GitHub, Hugging Face и в чате с ботом Qwen.#новости #qwen