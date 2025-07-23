Google добавила генерацию видео из изображения в YouTube Shorts и «Фото»

Пока в США и некоторых других странах.В «Google Фото» функция называется Photo to video и работает на базе Veo 2. С помощью неё можно сгенерировать шестисекундное видео из статичного изображения, используя один из двух промптов: “Subtle movements” или “I’m feeling lucky”.Функция на старте доступна в США на Android и iOS. Вторая опция в «Google Фото» — Remix, с помощью которой можно применить стиль к фотографии, например, комикса или аниме. Эта функция появится в течение нескольких недель для пользователей в США.Источник: Google Генерация видео из изображения также появится в YouTube Shorts — в течение недели в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Другие регионы компания обещает добавить в 2025 году.В сервис коротких видео добавили и ИИ-эффекты — вроде «погружения под воду». Эффекты доступны в камере Shorts. Работает на Veo 2, модель Veo 3 рассчитывают добавить в YouTube Shorts летом 2025 года.Источник: YouTube#новости #google #youtube