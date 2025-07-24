Google начала тестировать «умную» организацию ссылок в результатах поиска

В дополнение к AI Mode.Компания представила Web Guide — это эксперимент Search Labs на базе кастомой версии Gemini. Функция позволяет организовать результаты поиска по темам в зависимости от запроса.Например, на запрос «Как в одиночку путешествовать по Японии» ссылки сгруппируют по категориям с общими гайдами, личным опытом и советами, рекомендациям по безопасности и направлениям.Источник: Google Web Guide доступна зарегистрированным пользователям во вкладке Web в «Поиске». В будущем в рамках эксперимента её планируют добавить на другие вкладки, в том числе All.ИИ-режим в поисковике AI Mode на базе Gemini компания начала тестировать весной 2025 года. Ответы в нём больше похожи на сводки ИИ-поисковика Perplexity.#новости #google