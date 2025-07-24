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Таня Боброва
AI

Google начала тестировать «умную» организацию ссылок в результатах поиска

В дополнение к AI Mode.

  • Компания представила Web Guide — это эксперимент Search Labs на базе кастомой версии Gemini. Функция позволяет организовать результаты поиска по темам в зависимости от запроса.
  • Например, на запрос «Как в одиночку путешествовать по Японии» ссылки сгруппируют по категориям с общими гайдами, личным опытом и советами, рекомендациям по безопасности и направлениям.
Источник: Google
  • Web Guide доступна зарегистрированным пользователям во вкладке Web в «Поиске». В будущем в рамках эксперимента её планируют добавить на другие вкладки, в том числе All.
  • ИИ-режим в поисковике AI Mode на базе Gemini компания начала тестировать весной 2025 года. Ответы в нём больше похожи на сводки ИИ-поисковика Perplexity.

#новости #google

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