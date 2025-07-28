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Евгения Евсеева
AI

Microsoft начала тестировать в Edge режим Copilot — он добавляет ИИ-помощника в браузер

Пока доступен бесплатно.

  • Режим добавляет в браузер Copilot, который умеет просматривать страницы, сравнивать содержимое вкладок, анализировать действия в интернете и помогать с бронированиями или покупками.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Режим можно включать и выключать в любое время — он не обязателен. При переходе в него появится окно с полем ввода, где можно задавать вопросы ИИ.
Источник: Microsoft
Источник: Microsoft
  • Например, можно попросить Copilot сделать поиск по содержимому страниц: сравнить цены на отели в открытых вкладках или стоимость техники.
  • Copilot встроен даже в адресную строку. Есть голосовое управление: запросы можно озвучивать.
  • При разрешении от пользователя ИИ-помощник также может получить доступ к логинам и паролям — например, чтобы забронировать столик.
  • Пока режим экспериментальный — пока он доступен бесплатно во всех странах, где работает Copilot, но есть ограничения. Какие функции ограничены — не указано.

#новости #microsoft #copilot

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