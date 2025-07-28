Microsoft начала тестировать в Edge режим Copilot — он добавляет ИИ-помощника в браузер

Пока доступен бесплатно. Режим добавляет в браузер Copilot, который умеет просматривать страницы, сравнивать содержимое вкладок, анализировать действия в интернете и помогать с бронированиями или покупками.Источник: MicrosoftРежим можно включать и выключать в любое время — он не обязателен. При переходе в него появится окно с полем ввода, где можно задавать вопросы ИИ.Источник: MicrosoftНапример, можно попросить Copilot сделать поиск по содержимому страниц: сравнить цены на отели в открытых вкладках или стоимость техники.Copilot встроен даже в адресную строку. Есть голосовое управление: запросы можно озвучивать.При разрешении от пользователя ИИ-помощник также может получить доступ к логинам и паролям — например, чтобы забронировать столик.Пока режим экспериментальный — пока он доступен бесплатно во всех странах, где работает Copilot, но есть ограничения. Какие функции ограничены — не указано.#новости #microsoft #copilot