Anthropic введёт дополнительные лимиты на использование Claude Code в тарифах Pro и Max из-за «беспрецедентного спроса»

В начале июля 2025 года разработчики начали переходить с Cursor на Claude из-за скандала вокруг новых ограничений.Anthropic с 28 августа 2025 года введёт новые еженедельные лимиты на использование ИИ-помощника для программирования в платных планах Claude Pro за $20 в месяц и Max — за $100 или $200 в месяц. Последний тариф до этого был безлимитным.«Большинство» пользователей Pro смогут работать 40–80 часов в неделю с моделью Claude Sonnet 4, подписчики Max за $100 — 140–280 часов с Claude Sonnet 4 и 15–35 часов с Opus 4, а подписчики за $200 — 240–480 часов c Claude Sonnet 4 и 24–40 часов c Opus 4, пишет TechCrunch со ссылкой на комментарий компании.Использование модели может зависеть от объёма кодовой базы и других факторов, но точных критериев пока не раскрыли.Шаг объясняют тем, что Anthropic столкнулась с «беспрецедентным спросом» на редактор кода Claude Code, особенно в тарифе Max — некоторые разработчики «используют его в фоновом режиме 24/7». Например, работа одного из владельцев подписки за $200 обошлась компании в «десятки тысяч долларов».Ограничения затронут «менее 5% подписчиков» Claude. Компания также позволит докупать запросы по ценам, стандартным для работы с моделями через через API.В начале июля 2025 года на Reddit начали появляться призывы к бойкоту редактора кода Cursor, в котором есть модели от Anthropic и других компаний. Пользователей возмутило, что Cursor ввела лимиты на работу с ИИ-помощниками, не уведомив клиентов.Разработчики рассказывали, что отменили подписку и переходят на Claude Code, где выгоднее работать с Claude Opus и Claude Sonnet 4.Ася КарповаAI7 июля«Сжёг подписку за три дня»: разработчики начали отказываться от редактора кода Cursor после того, как компания «тихо» ввела лимиты в плане Pro Компания извинилась и пообещала вернуть деньги, но некоторые пользователи всё равно предпочли перейти к конкурентам.#новости #claude