Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Деньги
Личный опыт
Крипто
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Anthropic введёт дополнительные лимиты на использование Claude Code в тарифах Pro и Max из-за «беспрецедентного спроса»

В начале июля 2025 года разработчики начали переходить с Cursor на Claude из-за скандала вокруг новых ограничений.

  • Anthropic с 28 августа 2025 года введёт новые еженедельные лимиты на использование ИИ-помощника для программирования в платных планах Claude Pro за $20 в месяц и Max — за $100 или $200 в месяц. Последний тариф до этого был безлимитным.
  • «Большинство» пользователей Pro смогут работать 40–80 часов в неделю с моделью Claude Sonnet 4, подписчики Max за $100 — 140–280 часов с Claude Sonnet 4 и 15–35 часов с Opus 4, а подписчики за $200 — 240–480 часов c Claude Sonnet 4 и 24–40 часов c Opus 4, пишет TechCrunch со ссылкой на комментарий компании.
  • Использование модели может зависеть от объёма кодовой базы и других факторов, но точных критериев пока не раскрыли.
  • Шаг объясняют тем, что Anthropic столкнулась с «беспрецедентным спросом» на редактор кода Claude Code, особенно в тарифе Max — некоторые разработчики «используют его в фоновом режиме 24/7». Например, работа одного из владельцев подписки за $200 обошлась компании в «десятки тысяч долларов».
  • Ограничения затронут «менее 5% подписчиков» Claude. Компания также позволит докупать запросы по ценам, стандартным для работы с моделями через через API.
  • В начале июля 2025 года на Reddit начали появляться призывы к бойкоту редактора кода Cursor, в котором есть модели от Anthropic и других компаний. Пользователей возмутило, что Cursor ввела лимиты на работу с ИИ-помощниками, не уведомив клиентов.
  • Разработчики рассказывали, что отменили подписку и переходят на Claude Code, где выгоднее работать с Claude Opus и Claude Sonnet 4.
Ася Карпова
AI
«Сжёг подписку за три дня»: разработчики начали отказываться от редактора кода Cursor после того, как компания «тихо» ввела лимиты в плане Pro

Компания извинилась и пообещала вернуть деньги, но некоторые пользователи всё равно предпочли перейти к конкурентам.

«Сжёг подписку за три дня»: разработчики начали отказываться от редактора кода Cursor после того, как компания «тихо» ввела лимиты в плане Pro

#новости #claude

1
9 комментариев