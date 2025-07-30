Meta* разрешит некоторым кандидатам-разработчикам использовать ИИ‑ассистента во время собеседования — 404 Media

Это следует из внутренних сообщений компании, с которыми ознакомилось издание.Meta* также попросила действующих сотрудников помочь наладить формат и поучаствовать в пробном собеседовании «нового типа», где кандидаты будут иметь доступ к ИИ-помощнику в программировании.«Это точнее отражает среду, в которой будут работать наши будущие разработчики, а также снижает уровень мошенничества с использованием языковых моделей», — говорится в сообщении на внутреннем форуме Meta*.Компания уже уделяет «особое внимание» использованию ИИ для помощи инженерам, «поэтому неудивительно, что мы тестируем способы дать эти инструменты соискателям во время собеседований», — отметил представитель Meta* в комментарии 404 Media.В январе 2025 года глава компании Марк Цукерберг заявил, что в 2025 году она разработает ИИ, «способный фактически быть инженером среднего уровня» и писать код для компании.На конференции LlamaCon в апреле 2025-го он сказал, что Meta* создаёт ИИ-модель, которая будет сама разрабатывать будущие версии семейства моделей Llama.Марк Цукерберг на подкасте Дваркеша Пателя*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #meta