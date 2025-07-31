Runway Aleph, который в соцсетях называют «Photoshop для видео», вышел из закрытой беты

ИИ-инструмент меняет обстановку или объекты «без искажения» персонажей и деталей — по текстовым подсказкам.Пользователи тестируют модель на культовых фильмах (в примере бой Нео и Морфеуса из «Матрицы» перенесли из зала в бассейн) и называют «Photoshop для видео». Источник: Blaine BrownRunway добавила в свой ИИ-сервис генерации видео редактор Aleph — для подписчиков платных тарифов. Это первая модель, которая точечно меняет указанные детали по запросу, а не генерирует новое видео.Модель может изменить ракурс съёмки, стиль ролика, локацию, время года и суток, а также сгенерировать следующий кадр с сохранением обстановки и внешности персонажей «без швов».Источник: Blaine BrownЕсть и точечное редактирование. Можно добавить новый объект в сцену, описав его текстом или приложив фотографию. Также есть функции изменения цвета существующего элемента, удаления или замены одного предмета на другой.Источник: RunwayВнешность или возраст персонажей можно менять по текстовому описанию — с сохранением мимики. Источник: Stelfie the Time TravellerИнструмент «Хромакей» позволяет «вырезать» людей или объекты и экспортировать видео с зелёным или прозрачным фоном для работы в других редакторах.Минимальный тариф в Runway стоит $15 в месяц (1205 рублей по курсу ЦБ на 31 июля 2025 года), в нём доступно 625 ежемесячных кредитов. Этого хватит на генерацию от 50 до 60 секунд видео суммарно — в зависимости от выбранной модели.Тариф Pro стоит $35 в месяц (2811 рублей), в нём можно сгенерировать максимум 225 секунд видео за месяц.#новости #runway