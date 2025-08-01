Google выпустила режим Deep Think — в нём модель «рассуждает» на основе нескольких гипотез

Пока — только платно. Deep Think — это «усовершенствованная» модель «рассуждений» на базе Gemini 2.5 с архитектурой «смеси экспертов» MoE. Она задействует несколько ИИ-агентов, которые одновременно «размышляют» над «множеством» идей в режиме «мозгового штурма», могут пересматривать и комбинировать их, а затем выдавать результат. Deep Think может рассмотреть несколько гипотез, прежде чем дать ответ.Режим доступен в приложении Gemini для подписчиков плана Google AI Ultra — стоит от $249,99 или примерно 20,07 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 августа 2025 года. Впервые Google анонсировала его на конференции I/O 2025.В «ближайшие недели» компания планирует предоставить доступ к Gemini 2.5 Deep Think избранной группе тестировщиков через Gemini API.Этот процесс требует больше вычислительных мощностей и времени на «обдумывание», чем у обычных моделей, но и результат выходит более качественным, отмечает TechCrunch.Сравнение результатов разных моделей GeminiGemini 2.5 Deep Think подходит для проектирования, решения сложных математических задач и задач по программированию, отмечает компания.Google также заявила, что модель лучше других справилась в тесте Humanity’s Last Exam — он оценивает способность ИИ решать задачи по математике, естественным и гуманитарным наукам. Она получила 34,8% баллов, в то время как Grok 4 от xAI набрал 25,4%, а o3 от OpenAI — 20,3%.Сравнение моделей по четырём бенчмаркам без доступа к инструментам#новости #google #gemini