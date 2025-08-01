Anthropic обогнала OpenAI по числу пользователей ИИ-моделей среди разработчиков и корпоративных клиентов США — исследование Menlo Venture

Её доля на рынке моделей для бизнеса за два года выросла с 12% до 32%. OpenAI теперь занимает 25%.На графике слева показаны доли компаний среди корпоративных клиентов, справа — среди разработчиков. Источник: Menlo VentureЧисло пользователей Anthropic в США начало расти после выхода модели Claude 3.5 Sonnet в июне 2024 года и увеличивалось с появлением новых версий, говорится в отчёте Menlo Venture.В 2023 году OpenAI занимала 50% рынка ИИ-моделей для предприятий, а Anthropic — всего 12%. Сейчас её доля выросла до 32%. OpenAI с 25% занимает второе место, на третьем — Google с 20%.Среди разработчиков пользователей Anthropic ещё больше — 42%. OpenAI здесь занимает 21% рынка.В отчёте также указано, что предприятия предпочитают закрытые языковые модели. Более половины компаний заявили, что вообще не применяют опенсорсные решения и только 13% рабочих операций выполняют с помощью открытых моделей. Среди последних лидирует семейство Llama от Meta*.*Meta, которой принадлежат Facebook, WhatsApp и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.#новости #openai #anthropic