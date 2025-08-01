Anthropic обогнала OpenAI по числу пользователей ИИ-моделей среди разработчиков и корпоративных клиентов США — исследование Menlo Venture

В отчёте также указано, что предприятия предпочитают закрытые языковые модели. Более половины компаний заявили, что вообще не применяют опенсорсные решения и только 13% рабочих операций выполняют с помощью открытых моделей. Среди последних лидирует семейство Llama от Meta*.

