Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Крипто
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google представила бесплатный режим обучения с Gemini — модель задаёт вопросы и помогает понять тему

Он доступен в приложении и веб-версии Gemini на панели для ввода запросов.

  • Google выпустила режим «ИИ-репетитора» Guided Learning. В нём Gemini не только отвечает, но и задаёт наводящие вопросы по теме или последовательно присылает в чат задания.
  • Она может добавить к объяснениям схемы, картинки и видео, а ещё сделать «интерактивную викторину».
Слева обычный режим Gemini, справа — «обучающий».  В нём Gemini не даёт готовое решение задачи, а объясняет, через какие формулы найти ответ. Источник: Google
Gemini помогает проверить себя в режиме теста с вариантами ответа. Источник: Google
  • Модели также можно прислать учебник в формате PDF и попросить помочь усвоить тему на определённой странице.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Файлы на русском языке Gemini распознаёт не всегда и может написать, что «текст страницы не предоставлен в полном объёме».
  • Google заявляет, что разрабатывала режим вместе с преподавателями «на основе многолетних исследований».
  • OpenAI выпустила похожий режим Study mode в ChatGPT 29 июля 2025 года. Он также доступен бесплатно.

#новости #google

5
2
18 комментариев