Google представила бесплатный режим обучения с Gemini — модель задаёт вопросы и помогает понять тему

Он доступен в приложении и веб-версии Gemini на панели для ввода запросов.Google выпустила режим «ИИ-репетитора» Guided Learning. В нём Gemini не только отвечает, но и задаёт наводящие вопросы по теме или последовательно присылает в чат задания.Она может добавить к объяснениям схемы, картинки и видео, а ещё сделать «интерактивную викторину».Слева обычный режим Gemini, справа — «обучающий». В нём Gemini не даёт готовое решение задачи, а объясняет, через какие формулы найти ответ. Источник: GoogleGemini помогает проверить себя в режиме теста с вариантами ответа. Источник: GoogleМодели также можно прислать учебник в формате PDF и попросить помочь усвоить тему на определённой странице.Скриншот vc.ruФайлы на русском языке Gemini распознаёт не всегда и может написать, что «текст страницы не предоставлен в полном объёме».Google заявляет, что разрабатывала режим вместе с преподавателями «на основе многолетних исследований».OpenAI выпустила похожий режим Study mode в ChatGPT 29 июля 2025 года. Он также доступен бесплатно.#новости #google