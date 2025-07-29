OpenAI представила режим «обучения» в ChatGPT

Доступен в том числе бесплатным пользователям.“Study mode” позволит «шаг за шагом» решать проблемы, а не получать готовый ответ, отметили в компании. Он будет доступен зарегистрированным пользователям бесплатного плана и подписок Plus, Pro и Team. В Edu его добавят в ближайшие недели.Источник: OpenAI Режим «обучения» пригодится для помощи в домашних заданиях, подготовке к тестам и при изучении новых тем, считает компания. Чтобы переключиться на него, нужно выбрать “Study and learn” среди инструментов в ChatGPT и задать вопрос.В примерах использования режима ChatGPT уточняет у пользователей, какой у них уровень знаний, какие цели или, например, как больше всего нравится учиться — с большим количеством практических задач, наглядными объяснениями или как-то ещё.Чат-бот не даёт ответ сразу, а подсказывает, как найти решение. По словам OpenAI, режим разработали в сотрудничестве с преподавателями и экспертами, это «первый шаг к улучшению обучения в ChatGPT».#новости #openai #chatgpt