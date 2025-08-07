Anthropic запустила инструмент Security Review для проверки безопасности кода с помощью Claude

Он доступен в Claude Code и на GitHub.Разработчики могут попросить Claude выявить уязвимости в проекте и исправить код с помощью команды /security-review. Модель также разъяснит найденные проблемы.Также инструмент интегрируется в GitHub Actions и сканирует pull-запросы. Источник: AnthropicИнструмент доступен всем пользователя редактора кода Claude Code, для работы его нужно обновить до последней версии.Он также есть в открытом доступе на GitHub, Anthropic поделилась инструкцией по установке и настройке.Команда Anthropic заявляет, что использует инструмент Security Review для проверки своего кода, «включая сам Claude Code».Ася КарповаAI1 авгAnthropic обогнала OpenAI по числу пользователей ИИ-моделей среди разработчиков и корпоративных клиентов США — исследование Menlo Venture Её доля на рынке моделей для бизнеса за два года выросла с 12% до 32%. OpenAI теперь занимает 25%.#новости