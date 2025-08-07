Популярное
Ася Карпова
AI

Anthropic запустила инструмент Security Review для проверки безопасности кода с помощью Claude

Он доступен в Claude Code и на GitHub.

  • Разработчики могут попросить Claude выявить уязвимости в проекте и исправить код с помощью команды /security-review. Модель также разъяснит найденные проблемы.
Также инструмент интегрируется в GitHub Actions и сканирует pull-запросы. Источник: Anthropic
  • Инструмент доступен всем пользователя редактора кода Claude Code, для работы его нужно обновить до последней версии.
  • Он также есть в открытом доступе на GitHub, Anthropic поделилась инструкцией по установке и настройке.
  • Команда Anthropic заявляет, что использует инструмент Security Review для проверки своего кода, «включая сам Claude Code».
Ася Карпова
AI
Anthropic обогнала OpenAI по числу пользователей ИИ-моделей среди разработчиков и корпоративных клиентов США — исследование Menlo Venture

Её доля на рынке моделей для бизнеса за два года выросла с 12% до 32%. OpenAI теперь занимает 25%.

На графике слева показаны доли компаний среди корпоративных клиентов, справа — среди разработчиков. Источник: Menlo Venture

#новости

4
9 комментариев