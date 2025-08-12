Pika представила модель для создания дипфейков по картинке и аудиодорожке «любой длины»

Пока она доступна в режиме бета-тестирования.Пример генерации Pika по фотографии и записи песни. Источник: Yuki Eliot Разработчик ИИ-сервиса для генерации видео показал функцию «оживления» картинок с «точной» синхронизацией движений губ. Нужно загрузить изображение и готовую аудиозапись. По заявлениям разработчиков, ограничений в длительности файла нет.Аудиозапись в примере длится 32 секунды. Источник: Loop'n'Mix Модель доступна в приложении соцсети от Pika на iOS в режиме бета-тестирования — нужно иметь код приглашения или записаться в лист ожидания.Автор протестировал, как модель справится с аудиозаписью, где есть слова на разных языках. Источник: Sheetal ShindeИИ-модель анимирует фотографию пользователя за шесть секунд. На выходе доступен формат HD.Также можно задать эмоции аватара текстом — например, «весёлый» или «уверенный в себе».Источник: Sheetal Shinde Модель добавила движения губ нужному персонажу, хотя нижняя челюсть кота тоже двигается. Источник: Sheetal ShindeВалерия ИльинаAI02.12.2024Как генерировать видео в нейросети Pika Тот самый сервис, который превращает картинки в торт.#новости