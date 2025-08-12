Популярное
Ася Карпова
AI

Pika представила модель для создания дипфейков по картинке и аудиодорожке «любой длины»

Пока она доступна в режиме бета-тестирования.

Пример генерации Pika по фотографии и записи песни. Источник: Yuki Eliot
  • Разработчик ИИ-сервиса для генерации видео показал функцию «оживления» картинок с «точной» синхронизацией движений губ. Нужно загрузить изображение и готовую аудиозапись. По заявлениям разработчиков, ограничений в длительности файла нет.
Аудиозапись в примере длится 32 секунды. Источник: Loop'n'Mix
  • Модель доступна в приложении соцсети от Pika на iOS в режиме бета-тестирования — нужно иметь код приглашения или записаться в лист ожидания.
Автор протестировал, как модель справится с аудиозаписью, где есть слова на разных языках. Источник: Sheetal Shinde
  • ИИ-модель анимирует фотографию пользователя за шесть секунд. На выходе доступен формат HD.
  • Также можно задать эмоции аватара текстом — например, «весёлый» или «уверенный в себе».
Источник: Sheetal Shinde 
Модель добавила движения губ нужному персонажу, хотя нижняя челюсть кота тоже двигается. Источник: Sheetal Shinde
