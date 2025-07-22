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Приложения
Полина Лааксо
AI

Pika Labs начала тестировать собственную соцсеть с вертикальными ИИ-видео, которые генерируются из селфи

Приложение есть только для iOS. Авторизация — через Google- или Apple-аккаунт.

  • Пока для входа нужно приглашение. Коды есть у пользователей, которым компания выдала доступ. Можно также записаться в лист ожидания.
  • Pika Labs не называет сроки полноценного запуска, но обещает, что «ждать не долго». По её словам, это первая соцсеть в мире, где будет только ИИ-контент.
Источник: Pika Labs
Источник: Pika Labs
  • Для старта нужно селфи — его можно сделать в приложении или загрузить с телефона. Сервис эту фотографию «оживит».
  • Можно «заставить» человека на снимке петь, отыгрывать сцену из кино или рассуждать на любую тему. В зависимости от этого нужно выбрать звук из библиотеки, использовать аудио другого пользователя, записать своё или сгенерировать его по текстовому запросу.
  • Есть опция «Клонировать свой голос». «Клон» появится в разделе генерации речи, так что потом можно будет применять его ко всем роликам.
  • С помощью нейросетей можно изменить свой внешний вид и фон, добавить к себе нейроперсонажей, задать всему видео стиль или оставить от себя только лицо и «поместить» его в реалистичный или фантазийный сценарий. Из роликов других пользователей можно копировать не только аудио, но и визуальные настройки.
Скринкаст vc.ru
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Flamps_apple%2Fstatus%2F1947444764208435281&postId=2114401" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@lamps_apple </a>
Источник: @lamps_apple
  • Как быстро нейросети генерируют видео — неизвестно. Пока оно создаётся, можно поизучать ленты. Их две: рекомендации и «В тренде». Функциональность стандартная: можно ставить лайки, оставлять комментарии и пересылать ролики.
  • Несколько примеров выложил креативный директор агентства Nda. и бывший главред Interview, Look At Media и «Афиши» Даниил Трабун. «На удивление весело. Несмотря на часто всратое качество генераций, верю, что это что-то живое», — поделился впечатлениями он.
Источник: Даниил Трабун — здесь и ниже
  • Pika Labs — это американский разработчик ИИ-сервиса Pika, где можно генерировать видео по текстовому запросу, анимировать изображения, добавлять «вирусные» эффекты и вписывать объекты с фотографии в ролик.

#новости

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