Google расширила доступ к ИИ-режиму в поисковике для 180 стран и добавила функцию бронирования столиков с ИИ-агентом

С марта 2025 года AI Mode был доступен только в США, Индии и Великобритании в тестовом режиме.ИИ-режим на базе Gemini 2.5 Pro позволяет задавать вопросы «в два раза длиннее, чем в традиционном поиске». ИИ-модель делит его на подтемы и ищет ответы по нескольким источникам, прикрепляет ссылки, картинки и видео.После этого можно перейти в чат с ИИ-помощником и задать уточняющие вопросы. В AI Mode есть голосовой режим и распознавание изображений.Здесь и далее источник: GoogleПользователи в США также могут поделиться ссылкой на чат, чтобы другие «присоединились» к обсуждению — например, для совместного планирования поездки.Опцию AI Mode можно выбрать в поисковике или на отдельной странице. Пока режим доступен только на английском языке в 180 странах — России среди них нет. Google обещает «скоро» расширить набор языков и число доступных стран.Компания добавила в режим агентские функции. Сейчас ИИ-помощник может найти и зарезервировать столик в ресторане. Позже появится возможность подобрать билеты на мероприятия и оплатить другие местные сервисы, заявляет Google. Пользователь просит подобрать столик на троих. ИИ-агент показывает доступные варианты в указанном районе, а затем предлагает заполнить данные для бронированияИИ-агент доступен в США подписчикам плана AI Ultra за $250 в месяц (20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 21 августа 2025 года). Среди участников экспериментальной программы Labs также тестируют персонализированные рекомендации. Например, Gemini может подобрать ресторан на основе прошлых диалогов с пользователем.#новости