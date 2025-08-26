Популярное
Ася Карпова
AI

«Талант больше не нужен, достаточно вашего лица»: Higgsfield запустила ИИ-лейбл и набирает «доноров» внешности певцов

Компания заявила, что уже заключает «многомиллионные» контракты.

Кадр из клипа первого «ИИ-айдола» Higgsfield по имени Kion
Кадр из клипа первого «ИИ-айдола» Higgsfield по имени Kion
  • Разработчик сервиса для генерации видео объявил о запуске «первого» ИИ-лейбла. Компания ищет желающих, на основе внешности которых создаст ИИ-исполнителей.
  • Первый «ИИ-айдол» Higgsfield — персонаж Kion. Её сгенерированным клипом компания поделилась в соцсетях.
Фрагмент из клипа Higgsfield
  • Для участия в отборе нужно заполнить анкету и прислать ссылку на соцсети. В опросе есть варианты желаемого дохода: от $50 тысяч, от $150 тысяч и более $200 тысяч.
  • В анонсе указано, что участникам «больше не нужен талант». Голос синтезируют нейросети, ролики генерируют с помощью ИИ-инструментов и «вирусных» эффектов, разработанных Higgsfield. Будут ли люди принимать участие в создании песен, компания не уточнила.
  • Higgsfield ведёт переговоры о заключении «многомиллионных» контрактов — ИИ-персонажи будут «выступать и участвовать в коллаборациях».
Продюсер Timbaland соосновал компанию Stage Zero — она создаёт ИИ-персонажей, которые будут «петь» и «сниматься» в кино

Первым проектом станет ИИ-певица TaTa.

Концепция образа TaTa. Источник: Stage Zero

#новости #ии

