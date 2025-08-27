Alibaba выпустила бесплатный генератор дипфейков по фотографии и аудиодорожке

Компания также выложила открытый исходный код модели.Функцию анимации изображений с синхронизацией аудиозаписи и движений губ добавили в ИИ-сервис Wan. Модель создаёт не только «говорящие головы», она может «оживить» персонажа в полный рост и обстановку вокруг, заявляют разработчики.Источник: WanЧтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать режим Avatar, прикрепить фотографию и загрузить аудиозапись длиной до 15 секунд. Также есть генератор речи, он поддерживает только английский язык.Режим Avatar на панели ввода запросовПримеры работы модели на английском и китайском языках. Источник: metalwenРезультат анимации с аудиодорожкой на русском языке. Генерация vc.ruВ сервисе можно бесплатно генерировать неограниченное количество видео длиной до десяти секунд с разрешением 720p в режиме «медленной» очереди. Чтобы ускорить генерацию, нужно получить кредиты.За каждую авторизацию по кнопке Check-in дают пятьдесят бесплатных кредитов. Их хватит, чтобы «подвинуть в очереди» пять видео длиной пять секунд. Кредиты также можно купить — минимум 150 штук за $5 (402 рубля по курсу ЦБ на 27 августа 2025 года).Alibaba также выложила в открытый доступ модель Wan2.2-S2V на 14 млрд параметров, на базе которой работает функция. Веса доступны на HuggingFace, код — на Github.#новости #alibaba