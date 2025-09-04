Mistral AI привлечёт $2,3 млрд при оценке в $14 млрд — Bloomberg

Издание называет компанию одним из самых дорогих технологических стартапов в Европе.Источник: ShutterstockФранцузский Mistral AI, разрабатывающий чат-бота Le Chat, находится в процессе закрытия очередного раунда инвестиций: в его рамках компания привлечёт €2 млрд при оценке в €12 млрд ($2,3 млрд при оценке в $14 млрд). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Mistral AI не стала давать комментарий изданию. На что пойдут инвестиции и кто станет инвестором — неизвестно. Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. В июне 2024 года он привлёк $640 млн при оценке в $6 млрд. В августе 2025-го FT сообщала, что стартап обсуждает привлечение инвестиций при оценке в $10 млрд.#новости #mistral #lechat