Евгения Евсеева
AI

Mistral AI привлечёт $2,3 млрд при оценке в $14 млрд — Bloomberg

Издание называет компанию одним из самых дорогих технологических стартапов в Европе.

Источник: Shutterstock
  • Французский Mistral AI, разрабатывающий чат-бота Le Chat, находится в процессе закрытия очередного раунда инвестиций: в его рамках компания привлечёт €2 млрд при оценке в €12 млрд ($2,3 млрд при оценке в $14 млрд). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Mistral AI не стала давать комментарий изданию. На что пойдут инвестиции и кто станет инвестором — неизвестно.
  • Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. В июне 2024 года он привлёк $640 млн при оценке в $6 млрд. В августе 2025-го FT сообщала, что стартап обсуждает привлечение инвестиций при оценке в $10 млрд.

