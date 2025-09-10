Популярное
Таня Боброва
AI

Разработчик сервиса для вайб-кодинга Replit привлёк $250 млн при оценке в $3 млрд

В 2023 году он привлёк $97,4 млн при оценке в $1,16 млрд.

  • Об инвестициях в июле 2025 года рассказывали источники Forbes. Теперь компания подтвердила сделку, пишет Bloomberg. Лид-инвестором стал Prysm Capital при участии American Express Ventures, AI Futures Fund от Google и других.
  • Вместе с объявлением об инвестициях Replit представила Agent 3 — своего «самого продвинутого и автономного ИИ-агента». Он может тестировать и исправлять ошибки в создаваемых приложениях, а также создавать других агентов — это поможет пользователям автоматизировать сложные и повторяющиеся процессы с помощью естественного языка.
Источник: Replit
Источник: Replit
  • Replit— это онлайн-среда разработки с ИИ-помощником Ghostwriter, который дописывает код и отвечает на вопросы пользователя. Есть бесплатная версия и подписка по цене от $25 в месяц.
  • Стартап в 2016 году основали выходец из Yahoo и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) Амджад Масад, программист Фарис Масад и дизайнер Хая Одех.
