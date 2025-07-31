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Евгения Евсеева
Деньги

Разработчик сервиса для вайб-кодинга Replit привлёк $250 млн при оценке в $3 млрд — Forbes

В 2023 году оценка составляла $1,16 млрд.

  • По словам источников издания, раунд возглавила Prysm Capital. На что стартап потратит вложенные средства — не уточняется. В Replit и Prysm Capital отказались от комментариев.
  • Replit — это онлайн-среда разработки с ИИ-помощником Ghostwriter, который дописывает код и отвечает на вопросы пользователя. В сентябре 2024-го компания представила ИИ-агента, способного создавать приложения по запросу и развёртывать их.
  • Стартап соосновали выходец из Yahoo и Facebook* Амджад Масад, программист Фарис Масад и дизайнер Хая Одех в 2016 году в Сан-Франциско. В 2023 году Replit привлёк $97,4 млн при оценке в $1,16 млрд. Инвестиции направили на расширение платформы.
  • В июне 2025 года сооснователь компании Амжад Масад заявлял, что что её показатель регулярной ожидаемой годовой выручки (ARR) достиг $100 млн.

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Полина Лааксо
Мнения
Мнение: в вайб-кодинге недостаточно сказать ИИ «сделай красиво» и нажать Enter — всё равно нужны знания и опыт

Потому что генерации нередко как карточный домик: на вид стоит, но один порыв ветра — и конструкция рушится.

«Вайб-кодинг — это когда всего два разработчика могут породить техдолг 50 инженеров». Скриншот Эдди Османи

#новости #replit

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7 комментариев