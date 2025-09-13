Популярное
Артур Томилко
AI

xAI уволила около 500 «универсальных» специалистов из команды по обучению ИИ-моделей Grok — Business Insider

И одновременно объявила о планах нанять в разы больше новых, но с более узкой специализацией.

Фото Unsplash
Фото Unsplash
  • Сокращения связаны с изменением стратегии, пишет Business Insider со ссылкой на внутренние письма компании.
  • Они затронули команду, которая занимается обучением моделей Grok, структурируя и категоризируя данные. По информации издания, уволили не менее 500 сотрудников.
  • Одновременно с этим xAI объявила о планах увеличить команду по обучению ИИ в десять раз. При этом компания решила делать ставку на «узких специалистов» вместо «преподавателей-универсалов».
  • Сотрудников попросили пройти тесты для оценки их сильных сторон и определения будущих ролей. Они охватывали естественные науки, программирование, финансы, медицину, а также «поведение и безопасность» чат-ботов.

#новости #xai

41 комментарий