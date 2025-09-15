Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Крипто
Инвестиции
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

«Photoshop для всех»: ИИ-сервис Reve обновил генератор изображений

И добавил бета-версию API.

Источник: Reve
  • С помощью обновлённого инструмента пользователи могут редактировать сгенерированные или загруженные изображения, используя текстовые подсказки, и объединять несколько картинок в одну, рассказала компания.
  • Можно удалить или заменить объект, поменять перспективу фотографии, цвета объектов на изображении и положение самих объектов. В соцсетях называют новый редактор «Photoshop для всех» и конкурентом Nano Banana от Google.
  • В бесплатной версии сервис предлагает три варианта картинки, если попросить его добавить объекты. Затем можно отредактировать каждый отдельный объект — например, поменять цвет. Запросы можно писать на русском в окне чата.
Исходное изображение. Источник: hphhfoundation.org
Исходное изображение. Источник: hphhfoundation.org
Один из сгенерированных вариантов на запрос vc.ru добавить ноутбук и чашку кофе
Один из сгенерированных вариантов на запрос vc.ru добавить ноутбук и чашку кофе
То же изображение после просьбы поменять цвет кота на чёрный
То же изображение после просьбы поменять цвет кота на чёрный
  • Также можно попросить найти подходящий объект, например лампу для комнаты. Сервис предложит несколько, а затем сгенерирует три варианта комнаты с новым объектом.
Исходное изображение. Источник: IKEA
Исходное изображение. Источник: IKEA
Варианты, которые нашёл и предложил сервис. Он добавил лампу на тумбочку (какая именно нужна лампа, в запросе не уточняли)
Варианты, которые нашёл и предложил сервис. Он добавил лампу на тумбочку (какая именно нужна лампа, в запросе не уточняли)
  • Сервис также предлагает ретуш портрета.
Редактор vc.ru сначала попросил сгенерировать портрет Илона Маска в цирке
А затем поменять цвет глаз на голубой
  • Reve — это французская команда дизайнеров со штаб-квартирой в Калифорнии, которая «с нуля» обучила нейросеть для генерации изображений и постеров. У сервиса есть бесплатная версия с ограниченным количеством кредитов и платная за $20 в месяц.
Валерия Ильина
AI
Бесплатная нейросеть Reve: как добавить надпись на фото и сгенерировать картинку в советском стиле

Отправляем Бейонсе в колхоз, а Шрека — гулять за гаражами.

Бесплатная нейросеть Reve: как добавить надпись на фото и сгенерировать картинку в советском стиле

#новости #reve

9
2
6 комментариев