«Photoshop для всех»: ИИ-сервис Reve обновил генератор изображений

И добавил бета-версию API.Источник: Reve С помощью обновлённого инструмента пользователи могут редактировать сгенерированные или загруженные изображения, используя текстовые подсказки, и объединять несколько картинок в одну, рассказала компания.Можно удалить или заменить объект, поменять перспективу фотографии, цвета объектов на изображении и положение самих объектов. В соцсетях называют новый редактор «Photoshop для всех» и конкурентом Nano Banana от Google.В бесплатной версии сервис предлагает три варианта картинки, если попросить его добавить объекты. Затем можно отредактировать каждый отдельный объект — например, поменять цвет. Запросы можно писать на русском в окне чата.Исходное изображение. Источник: hphhfoundation.orgОдин из сгенерированных вариантов на запрос vc.ru добавить ноутбук и чашку кофеТо же изображение после просьбы поменять цвет кота на чёрныйТакже можно попросить найти подходящий объект, например лампу для комнаты. Сервис предложит несколько, а затем сгенерирует три варианта комнаты с новым объектом.Исходное изображение. Источник: IKEAВарианты, которые нашёл и предложил сервис. Он добавил лампу на тумбочку (какая именно нужна лампа, в запросе не уточняли)Сервис также предлагает ретуш портрета.Reve — это французская команда дизайнеров со штаб-квартирой в Калифорнии, которая «с нуля» обучила нейросеть для генерации изображений и постеров. У сервиса есть бесплатная версия с ограниченным количеством кредитов и платная за $20 в месяц.Валерия ИльинаAI28 марБесплатная нейросеть Reve: как добавить надпись на фото и сгенерировать картинку в советском стиле Отправляем Бейонсе в колхоз, а Шрека — гулять за гаражами.#новости #reve