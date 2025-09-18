Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
AI
Крипто
Инвестиции
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

«Рассуждающая» система OpenAI обошла официальных победителей из СПбГУ на чемпионате по программированию

Она решила задачу, с которой не справилась ни одна из 139 команд.

Снимок с чемпионата в <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FMostafaRohani%2Fstatus%2F1968361545043464378&postId=2221288" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">блоге </a>технического сотрудника OpanAI Мостафы Роханинеджада в X
Снимок с чемпионата в блоге технического сотрудника OpanAI Мостафы Роханинеджада в X
  • GPT-5 решила 12 задач из 12 на Международной студенческой олимпиаде по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC). Она работала в связке с «экспериментальной рассуждающей моделью», которая помогала выбрать лучший вариант ответа. С последней задачей не справилась ни одна студенческая команда, а система нашла решение — с девятой попытки.
  • Gemini 2.5 Deep Think решила 10 задач из 12 и, по словам Google, «заняла бы второе место». Обе компании заявили, что их модели не обучали специально для ICPC.
  • Чемпионат прошёл 5 сентября 2025 года в Баку, но официальными результатами ИИ-моделей поделились 17 сентября. Организаторы ICPC следили за соблюдением правил — все задачи нужно было решить за пять часов.
  • Нейросети не учитывают в общем зачёте. Официальным победителем остаётся команда факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, которая решила 11 задач. Также золотые медали получили участники из Японии и Китая, решившие по десять задач.
  • ICPC считается самым престижным в мире состязанием по программированию, пишет Financial Times. Среди бывших участников — соучредитель Google Сергей Брин и главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий.

#новости

38
7
1
129 комментариев