«Рассуждающая» система OpenAI обошла официальных победителей из СПбГУ на чемпионате по программированию

Она решила задачу, с которой не справилась ни одна из 139 команд.Снимок с чемпионата в блоге технического сотрудника OpanAI Мостафы Роханинеджада в XGPT-5 решила 12 задач из 12 на Международной студенческой олимпиаде по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC). Она работала в связке с «экспериментальной рассуждающей моделью», которая помогала выбрать лучший вариант ответа. С последней задачей не справилась ни одна студенческая команда, а система нашла решение — с девятой попытки.Gemini 2.5 Deep Think решила 10 задач из 12 и, по словам Google, «заняла бы второе место». Обе компании заявили, что их модели не обучали специально для ICPC.Чемпионат прошёл 5 сентября 2025 года в Баку, но официальными результатами ИИ-моделей поделились 17 сентября. Организаторы ICPC следили за соблюдением правил — все задачи нужно было решить за пять часов.Нейросети не учитывают в общем зачёте. Официальным победителем остаётся команда факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, которая решила 11 задач. Также золотые медали получили участники из Японии и Китая, решившие по десять задач.ICPC считается самым престижным в мире состязанием по программированию, пишет Financial Times. Среди бывших участников — соучредитель Google Сергей Брин и главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий.#новости