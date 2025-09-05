Популярное
Евгения Евсеева
Образование

Студенты СПбГУ выиграли чемпионат мира по программированию

Всего золотыми медалистами стали четыре университета, но студенты из России показали лучший результат.

Источник: СПбГУ
  • Команда факультета математики и компьютерных наук СПбГУ (один из партнёров — «Яндекс») заняла первое место на Международной студенческой олимпиаде по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC), сообщила компания.
  • Финал прошёл в Баку, Азербайджан. В нём участвовали команды из более чем 100 стран, представляющие около 140 университетов мира.
  • В число золотых медалистов вошло четыре команды — из России, Японии и Китая, но лучший результат показали именно российские студенты.
Медальный зачёт. Источник: ICPC
  • В команду вошли три человека — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Фёдор Ушаков.
  • Главной целью было при помощи кода решать алгоритмические задачи — российские студенты за отведённые пять часов выполнили 11 из 12 предложенных.

