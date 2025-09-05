Студенты СПбГУ выиграли чемпионат мира по программированию

Всего золотыми медалистами стали четыре университета, но студенты из России показали лучший результат. Источник: СПбГУКоманда факультета математики и компьютерных наук СПбГУ (один из партнёров — «Яндекс») заняла первое место на Международной студенческой олимпиаде по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC), сообщила компания.Финал прошёл в Баку, Азербайджан. В нём участвовали команды из более чем 100 стран, представляющие около 140 университетов мира.В число золотых медалистов вошло четыре команды — из России, Японии и Китая, но лучший результат показали именно российские студенты.Медальный зачёт. Источник: ICPCВ команду вошли три человека — Максим Туревский, Леонид Данилевич и Фёдор Ушаков.Главной целью было при помощи кода решать алгоритмические задачи — российские студенты за отведённые пять часов выполнили 11 из 12 предложенных.#новости