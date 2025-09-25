Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

«Сбер» научил GigaChat генерировать презентации

Функция находится на этапе бета-тестов и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat.

Скриншот фрагмента видео от GigaChat
Скриншот фрагмента видео от GigaChat
  • Для создания презентации нужно задать её тему, выбрать количество слайдов и «тон» текста, а также прикрепить документы или ссылку на нужную инфомацию, рассказали в «Сбере».
  • GigaChat продумает структуру презентации, сгенерируют «ключевые тезисы» для слайдов и распределит контент по ним. За генерацию изображений отвечает нейросеть Kandinsky.
  • Презентацию можно отредактировать и скачать в формате pptx (используется в Microsoft PowerPoint) или PDF.
  • В будущем разработчики планируют добавить шаблоны для разных сфер бизнеса, расширить поддерживаемые форматы файлов и интегрировать инструменты визуализации данных, включая возможность создания сложных графиков и диаграмм.
Источник: GigaChat

#новости #gigachat

13
3
1
15 комментариев