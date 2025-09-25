«Сбер» научил GigaChat генерировать презентации

Функция находится на этапе бета-тестов и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat.Скриншот фрагмента видео от GigaChatДля создания презентации нужно задать её тему, выбрать количество слайдов и «тон» текста, а также прикрепить документы или ссылку на нужную инфомацию, рассказали в «Сбере».GigaChat продумает структуру презентации, сгенерируют «ключевые тезисы» для слайдов и распределит контент по ним. За генерацию изображений отвечает нейросеть Kandinsky.Презентацию можно отредактировать и скачать в формате pptx (используется в Microsoft PowerPoint) или PDF.В будущем разработчики планируют добавить шаблоны для разных сфер бизнеса, расширить поддерживаемые форматы файлов и интегрировать инструменты визуализации данных, включая возможность создания сложных графиков и диаграмм.Источник: GigaChat#новости #gigachat