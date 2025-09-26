Meta* представила Vibes — отдельную ленту со сгенерированным ИИ-контентом

Она доступна в приложении и на сайте Meta* AI. Источник здесь и далее: Meta*В Vibes можно создавать ролики «с нуля», работать с уже имеющимся контентом и делать ремиксы других видео, говорится в заявлении компании. Со временем алгоритмы начнут подбирать для пользователей персонализированный контент.Пользователи могут опубликовать свой ролик напрямую в ленте Vibes, отправить его в личные сообщения или сделать репост в Facebook* и Instagram*. По словам Meta*, Vibes разработан, чтобы пользователям было «проще находить творческое вдохновение и экспериментировать».Гендиректор Meta* Марк Цукерберг отметил, что команда «суперинтеллекта» всё ещё работает над новыми моделями, а Vibes позволяет пользователям посмотреть на новые продукты, которые создаёт компания. Он также заявил, что над Vibes работали исследователи из Midjourney и Black Forest Labs.Запуск Vibes выглядит «странным», на фоне «засорения» интернета сгенерированным контентом, пишет TechCrunch. В июле 2025 года Meta* заявляла о борьбе с неоригинальным контентом, призывая пользователей сосредоточиться на «аутентичных» видео.*Meta, владеющая Facebook, WhatsApp, Instagram и Meta AI, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta