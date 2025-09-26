Популярное
Ася Карпова
AI

Suno выпустила сервис для звукозаписи и редактирования музыки с ИИ-инструментами

Он доступен по подписке.

Модель превращает напев в аудиодорожку с нужным звучанием. Источник: Suno
  • В Suno Studio можно дорабатывать готовые аудиодорожки и генерировать новые. Модель может отдельно создать вокал, басы и партии музыкальных инструментов по текстовому описанию или референсам.
  • Есть функция записи в режиме реального времени. Например, можно напеть мелодию — нейросеть обработает её и превратит в игру определённого инструмента. Также доступны функции редактирования, в том числе монтаж фрагментов, настройки скорости, высоты тона и тембра голоса.
  • Для генерации используется последняя модель Suno V5 с «более» чистым вокалом и чётким звуком, которую выпустили 23 сентября 2025 года.
Пример генерации на японском языке. Источник: X
  • Аудиозаписи можно экспортировать в MIDI-формате для дальнейшей работы с цифровыми звуковыми станциями (DAW). Компания поделилась видеоинструкцией по работе с сервисом.
  • Suno Studio доступна в веб-версии по подписке Premier за $30 в месяц (2508 рублей по курсу ЦБ на 26 сентября 2025 года).

#новости

