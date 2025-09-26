xAI Илона Маска опять подала в суд на OpenAI — обвинила конкурента в краже коммерческой тайны

В OpenAI назвали иск «последней главой в харассменте со стороны Маска».Источник: Jean Catuffe / GC Images / Gizmodo Компания Илона Маска подала в федеральный суд Калифорнии иск против разработчика ChatGPT из-за предполагаемой кражи коммерческой тайны, пишут Reuters и Sherwood.Истец утверждает, что OpenAI использует «очень беспокоющую схему»: нанимает бывших сотрудников xAI, которые владеют информацией о «ключевых технологиях и бизнес-планах» стартапа, в том числе исходном коде. А затем якобы «незаконными способами» убеждает их нарушить обязательства перед бывшим работодателем.В иске упоминаются в том числе бывший разработчик xAI Сюэчэн Ли, к которому стартап подал отдельный иск, и «финансовый топ-менеджер». В сентябре 2025 года OpenAI наняла бывшего финансового директора xAI Майка Либераторе, который проработал на этой должности в компании Маска три месяца.В августе 2025 года X и xAI подали иск против Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и подавлении конкуренции. Истцы считают, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok.#новости #openai #xai