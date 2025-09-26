Суд в США предварительно одобрил мировое соглашение Anthropic с авторами об использовании «пиратских» книг для обучения ИИ на $1,5 млрд

Выплата может стать «крупнейшей» в сфере авторского права в истории США.Источник: Marissa Leshnov / The New York Times Федеральный суд в Калифорнии предварительно согласовал урегулирование коллективного иска об авторских правах, пишет Reuters со ссылкой на представителей авторов. Это первое подобное соглашение в рамках судебных процессов против ИИ-компаний, отмечает агентство.В начале сентября 2025 года судья потребовал доработать соглашение: обязал Anthropic предоставить «точный список» из примерно 465 тысяч «пиратских» книг, которые компания использовала для обучения своих моделей, а также разработать порядок уведомления авторов и форму для заявлений на компенсации.Истцы заявили, что предварительное одобрение соглашения «на один шаг приближает [авторов] к реальной ответственности Anthropic и предупреждает все ИИ-компании, что они не могут обходить закон или нарушать права авторов». Представитель Anthropic — что решение позволит компании «сосредоточиться на разработке безопасных ИИ-систем».В июне 2025 года суд в США признал, что Anthropic законно использовала книги без разрешения авторов для обучения Claude. Однако копирование около 7 млн «пиратских» копий книг и хранение их в «центральной библиотеке» нарушило авторские права.В итоге Anthropic согласилась выплатить компенсации за примерно 500 тысяч произведений, которые незаконно скачала для обучения Claude — по $3000 за каждую книгу, всего $1,5 млрд. Стартап также обязался удалить произведения из наборов обучающих данных.#новости #anthropic