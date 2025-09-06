Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд авторам — для обучения ИИ она скачивала «пиратские» книги и сканировала и выбрасывала бумажные

Если выплату одобрят, она станет «крупнейшей» в сфере авторского права в истории США.Компания подтвердила, что готова выплатить компенсации за 500 тысяч произведений, которые незаконно скачала для обучения Claude. Если суд одобрит условия, авторы получат по $3000 за каждую книгу. Anthropic также обязуется удалить произведения из наборов обучающих данных.Писатели подали коллективный иск к компании в августе 2024 года. Во время судебного процесса выяснилось, что Anthropic скупила и уничтожила «несколько миллионов» новых и подержанных бумажных книг, чтобы не получать разрешение авторов, раз экземпляры законно приобретены в собственность.Для перевода книг в цифровой формат с них срезали переплёты и сканировали отдельные страницы, которые затем выбрасывали. Но часть произведений не нашли в бумажном варианте и скачали «пиратские» копии.В июне 2025 года суд в США признал обучение ИИ-моделей на книгах, защищённых авторским правом, «добросовестным использованием». Но то, что компания скачала около 7 млн «пиратских» книг и хранила их в «центральной библиотеке» — нарушение.Источник: iStock2 сентября 2025 года Anthropic привлекла $13 млрд от ICONIQ, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst и других. Оценка составила $183 млрд.#новости