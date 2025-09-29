Стартап Higgsfield AI стал «первым казахстанским единорогом» с оценкой выше $1 млрд — сооснователь Александр Машрабов

По его оценкам, годовая выручка компании составит более $50 млн.Источник: Higgsfield AIО «достижениях» компании Машрабов сообщил, выступая на лекции в Назарбаевском университете в Астане. Он подчеркнул, что стартап «неожиданно» получил статус единорога, который «никто в Казахстане не мог достичь последние 15 лет».Машрабов основал Higgsfield AI совместно с ИИ-исследователем Ерзатом Дулатом в 2023 году. Стартап разрабатывает инструменты для генерации видео и изображений: пользователи могут выбирать готовые шаблоны и ИИ-эффекты из библиотеки.В апреле 2024 года команда привлекла $8 млн начального финансирования, а в сентябре 2025 года — $50 млн инвестиций в раунде А. По словам Дулата, сервисом пользуется ежедневно более 650 тысяч пользователей — в основном из США, Южной Кореи и Японии.В августе 2025 года Дулат рассказал, что стартап отказался от сделки с Meta*. В интервью Digital Business он отметил, что «генеративный ИИ только начинает развиваться и потому Higgsfield AI будет стоить через год дороже минимум в 10 раз».Александр Машрабов начинал карьеру в команде по развитию «Поиска» в «Яндексе». Предыдущий стартап Машрабова AI Factory, основанный в 2018 году вместе с разработчиками Григорием Ткаченко и Виктором Шабуровым, купила Snap в 2019-м за $166 млн, как рассказал vc.ru источник, знакомый с основателями проекта. Тогда Машрабов и Ткаченко перешли в Snap и работали там над созданием эффектов для селфи в Snapchat.*Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости