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Ася Карпова
AI

«Как будто нашёл их на Pinterest»: Higgsfield выпустил генератор картинок с имитацией камеры iPhone

Пользователи тестируют его для создания «трендовых» изображений для соцсетей.

Генерация пользователя с помощью Higgsfield Soul. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FUbermenscchh%2Fstatus%2F1938280032369058127&postId=2066019" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Hasan</a>
Генерация пользователя с помощью Higgsfield Soul. Источник: Hasan
  • На платформу Higgsfield для генерации видео с ИИ-эффектами теперь добавили и ИИ-модель для изображений Higgsfield Soul.
  • На сайте есть 50 пресетов, для которых нейросеть обучали на определённых позах персонажей или обстановке — например «Селфи», «Уличная фотография» или «Ноготочки».
  • Доступ к модели платный. Минимальный тариф стоит $9 в месяц, в нём доступно 150 ежемесячных генераций.

Примеры генераций Higgsfield от пользователей из соцсетей

Источник: milbon
Источник: milbon
Источник: SarahAnnabels 
Источник: Hasan
«Нейросеть создаёт визуальные образы с изъянами и текстурой.Это не искусственность, это эмоциональный реализм», — написал автор генерации.  <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FRandom_Hub_%2Fstatus%2F1938265527392026832&postId=2066019" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Random_Hub</a>
Источник: Power Beast
  • Некоторые авторы сравнили результаты Higgsfield с последней моделью V7 от Midjourney.
«Генерации настолько отражают "интернет-эстетику", что мне показалось, будто я нашёл их на Pinterest. Он разбирается в трендах лучше, чем половина моей ленты», — подписал пользователь. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FPiyushkumar420%2Fstatus%2F1938042473898480074&postId=2066019" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Piyush Kumar</a>
«Генерации настолько отражают "интернет-эстетику", что мне показалось, будто я нашёл их на Pinterest. Он разбирается в трендах лучше, чем половина моей ленты», — подписал пользователь. Источник: Piyush Kumar
Ася Карпова
AI
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#новости

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