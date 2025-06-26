«Как будто нашёл их на Pinterest»: Higgsfield выпустил генератор картинок с имитацией камеры iPhone

Пользователи тестируют его для создания «трендовых» изображений для соцсетей.Генерация пользователя с помощью Higgsfield Soul. Источник: HasanНа платформу Higgsfield для генерации видео с ИИ-эффектами теперь добавили и ИИ-модель для изображений Higgsfield Soul.На сайте есть 50 пресетов, для которых нейросеть обучали на определённых позах персонажей или обстановке — например «Селфи», «Уличная фотография» или «Ноготочки».Доступ к модели платный. Минимальный тариф стоит $9 в месяц, в нём доступно 150 ежемесячных генераций.Примеры генераций Higgsfield от пользователей из соцсетейНекоторые авторы сравнили результаты Higgsfield с последней моделью V7 от Midjourney.«Генерации настолько отражают "интернет-эстетику", что мне показалось, будто я нашёл их на Pinterest. Он разбирается в трендах лучше, чем половина моей ленты», — подписал пользователь. Источник: Piyush KumarАся КарповаAI2 апрВыходец из «Яндекса» и Snap Александр Машрабов запустил генератор видео Higgsfield — его оценил создатель спецэффектов «Матрицы» Первый стартап россиянина AI Factory купили разработчики Snapchat за $166 млн в 2019 году.#новости