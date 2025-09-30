Nothing запустила инструмент для создания мини-приложений с помощью ИИ — они работают как виджеты

А также создала для них отдельный магазин Playground.Источник: скриншот vc.ruИнструмент Essential Apps позволяет создавать приложения по текстовому запросу с помощью ИИ, пишет The Verge. Затем их можно скачать на смартфон и начать использовать.Nothing также запустила платформу Playground, откуда можно скачать приложения других пользователей и вносить в них изменения. В компании назвали это «первым шагом» к созданию операционной системы на базе ИИ. По словам основателя Nothing Карла Пэя, в будущем каждый пользователь получит свою «персонализированную» ОС.Пока Playground нельзя назвать самостоятельной операционной системой, подчёркивает издание. Она работает на основе оболочки Nothing для Android.С помощью Essential Apps можно создать «скорее не приложения, а виджеты», отмечает 9to5Google. В Playground уже есть несколько таких виджетов — например, для напоминания о авиарейсе или расписание гонок F1. На флагманском Phone (3) с Nothing OS 4.0 можно использовать до шести виджетов, на остальных моделях — до двух.Со временем процесс создания приложений с помощью Essential Apps должен стать «более бесшовным», а виджеты — не конечная цель, заявляет Пэй.. В будущем пользователи смогут создавать более мощные приложения.#новости #nothing