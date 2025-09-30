Популярное
Данила Бычков
AI

Nothing запустила инструмент для создания мини-приложений с помощью ИИ — они работают как виджеты

А также создала для них отдельный магазин Playground.

Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • Инструмент Essential Apps позволяет создавать приложения по текстовому запросу с помощью ИИ, пишет The Verge. Затем их можно скачать на смартфон и начать использовать.
  • Nothing также запустила платформу Playground, откуда можно скачать приложения других пользователей и вносить в них изменения. В компании назвали это «первым шагом» к созданию операционной системы на базе ИИ. По словам основателя Nothing Карла Пэя, в будущем каждый пользователь получит свою «персонализированную» ОС.
  • Пока Playground нельзя назвать самостоятельной операционной системой, подчёркивает издание. Она работает на основе оболочки Nothing для Android.
  • С помощью Essential Apps можно создать «скорее не приложения, а виджеты», отмечает 9to5Google. В Playground уже есть несколько таких виджетов — например, для напоминания о авиарейсе или расписание гонок F1. На флагманском Phone (3) с Nothing OS 4.0 можно использовать до шести виджетов, на остальных моделях — до двух.
  • Со временем процесс создания приложений с помощью Essential Apps должен стать «более бесшовным», а виджеты — не конечная цель, заявляет Пэй.. В будущем пользователи смогут создавать более мощные приложения.

#новости #nothing

