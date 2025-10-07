OpenAI добавила для пользователей Sora возможность ограничивать использование их ИИ-двойников

Компания также планирует сделать водяной знак на видео «более чётким и заметным». Сгенерированное в Sora видео, на котором ИИ-двойник Сэма Альтмана крадёт видеокарту из магазина. Источник: XОб обновлениях рассказал руководитель Sora Билл Пиблз. По его словам, многие пользователи просили добавить инструменты для контроля за тем, как используются их ИИ-двойники в режиме Cameo.Теперь в настройках функции Cameo можно добавлять инструкции, ограничивающие варианты использования образа — например, «не помещайте меня в видео с политическим подтекстом» или «не позволяйте мне произносить это слово».Пользователи также могут добавлять предписания для своих виртуальных двойников — например, «носить бейсболку “Фанат кетчупа” в каждом видео».В будущем OpenAI планирует добавить больше возможностей контроля, но каких именно, Пиблз не уточнил. Помимо этого, компания работает над тем, чтобы сделать водяной знак на сгенерированных видео «более чётким и заметным».С момента запуска Sora в конце сентября 2025 года сервис стал источником большого числа роликов, «злоупотребляющих» образами пользователей, пишет «The Verge». Одной из «жертв» стал глава OpenAI Сэм Альтман: его виртуального двойника использовали для создания «издевательских» видео, в которых он крадёт видеокарту из магазина, читает рэп или «жарит на гриле Пикачу».Ася КарповаAI2 октSora 2: как пользоваться бесплатно и где получить код приглашения Обзор новой модели от OpenAI, доступные функции и лимиты.#новости #sora