Правительство Японии призвало OpenAI «воздержаться от нарушения авторских прав» из-за возможности сгенерировать в Sora 2 персонажей из Mario и других японских франшиз

В сентябре 2025 года в стране вступил в силу закон о продвижении ИИ. Источник: WiredПравительство Японии направило официальный запрос к OpenAI в ответ на возможность генерировать в Sora 2 персонажей из «популярных» японских франшиз, пишет IGN со ссылкой на ITMedia. Речь идёт о героях видеоигр, аниме и манги — например, One Piece, Mario и Pokémon.Министр экономической безопасности Японии Минору Киучи подтвердил, что власти страны обратились к OpenAI с призывом «воздержаться от нарушения авторских прав», отмечает издание. Он также назвал героев аниме и манги «незаменимыми сокровищами», которыми Япония гордится.В сентябре 2025 года в Японии вступил в силу закон о продвижении ИИ, одна из статей которого посвящена авторскому праву. При этом организация Future of Privacy Forum подчёркивает, что конкретного наказания за нарушение закона пока нет. Предполагается только «призыв к компаниям сотрудничать».OpenAI представила генератор видео Sora 2 и iOS-приложение для него в стиле TikTok 30 сентября 2025 года. WSJ писало, что за неделю до запуска компания предупредила киностудии и агентства: чтобы ограничить использование защищённых авторским правом персонажей, они должны обратиться за этим к OpenAI, потому что по умолчанию такие генерации не запрещены. 4 октября 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что правообладатели получат «более детальный» контроль над использованием их персонажей помимо возможности полной «блокировки». Компания также намерена монетизировать сервис и делиться выручкой с правообладателями, которые разрешат использовать принадлежащие им образы.