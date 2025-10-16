OpenAI увеличила длину роликов Sora 2 до 15 секунд и добавила возможность прописывать «сценарии» покадрово

Вторая функция доступна подписчикам Pro, они могут генерировать видео длиной 25 секунд.Пример генерации длиной 25 секунд. Источник: OpenAIМаксимальную длину генераций до 15 секунд увеличили для всех пользователей, в том числе без подписки. Если в запросе описано мало действий, модель сгенерирует ролик длиной 10 секунд. На сайте функцию раскатывают постепенно. Для доступа к ней в мобильной версии нужно обновить iOS-приложение.Пользователи с подпиской ChatGPT Pro могут генерировать видео длиной до 25 секунд с помощью модели Sora 2 Pro в веб-версии.Там же появилась функция Storyboards: промпт можно прописать в формате сценария с указанием действий для каждой сцены. Пока инструмент доступен только по подписке Pro. Она стоит $200 в месяц.Источник: Telegram-канал «Mimagie»OpenAI представила генератор видео Sora 2 и версию Sora 2 Pro в конце сентября 2025 года. Для доступа нужно получить код приглашения.Ася КарповаAI2 октSora 2: как пользоваться бесплатно и где получить код приглашения Обзор новой модели от OpenAI, доступные функции и лимиты.#новости #sora2