Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

OpenAI увеличила длину роликов Sora 2 до 15 секунд и добавила возможность прописывать «сценарии» покадрово

Вторая функция доступна подписчикам Pro, они могут генерировать видео длиной 25 секунд.

Пример генерации длиной 25 секунд. Источник: OpenAI
  • Максимальную длину генераций до 15 секунд увеличили для всех пользователей, в том числе без подписки. Если в запросе описано мало действий, модель сгенерирует ролик длиной 10 секунд. На сайте функцию раскатывают постепенно. Для доступа к ней в мобильной версии нужно обновить iOS-приложение.
  • Пользователи с подпиской ChatGPT Pro могут генерировать видео длиной до 25 секунд с помощью модели Sora 2 Pro в веб-версии.
  • Там же появилась функция Storyboards: промпт можно прописать в формате сценария с указанием действий для каждой сцены. Пока инструмент доступен только по подписке Pro. Она стоит $200 в месяц.
Источник: Telegram-канал «Mimagie»
Источник: Telegram-канал «Mimagie»
  • OpenAI представила генератор видео Sora 2 и версию Sora 2 Pro в конце сентября 2025 года. Для доступа нужно получить код приглашения.
Ася Карпова
AI
Sora 2: как пользоваться бесплатно и где получить код приглашения

Обзор новой модели от OpenAI, доступные функции и лимиты.

#новости #sora2

8
2
16 комментариев