Anthropic запустила Claude Skills — можно создавать папки-«навыки» со скриптами и файлами, к которым бот будет проактивно обращаться при выполнении задач

Функция доступна платным подписчикам в чат-боте Claude, Claude Code и API.Источник здесь и далее: AnthropicВручную включать навыки не нужно. Нейросеть сама определит, какие из загруженных — один или несколько — помогут ей лучше справиться с задачей, рассказала Anthropic. В пример привела работу с Excel-таблицами и запросы, при выполнении которых нужно следовать корпоративным гайдам.Включить «навыки» могут подписчики Pro, Max, Team и Enterprise в разделе настроек Capabilities. Попросить создать такой можно у бота в свободной форме. Он задаст вопросы о рабочем процессе, напишет нужные скрипты и сам подготовит файл, который нужно будет загрузить.Увидеть, что нейросеть использует какой-то «навык», можно в цепочке её «рассуждений» при подготовке ответа.Несколько готовых «навыков» Anthropic выложила на GitHub — «для образовательных целей». Часть заточена под работу с текстами, презентациями, таблицами и картинками. Есть и те, что пригодятся при создании MCP-серверов, управлении артефактами и тестировании веб-приложений.Пользователь попросил создать «навык» редактирования изображений. Чат-бот спросил, какие задачи тот собирается решать, и на основе ответа определил структуру папки и прописал скрипт на Python#новости #claude