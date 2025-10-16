Популярное
Полина Лааксо
AI

Anthropic запустила Claude Skills — можно создавать папки-«навыки» со скриптами и файлами, к которым бот будет проактивно обращаться при выполнении задач

Функция доступна платным подписчикам в чат-боте Claude, Claude Code и API.

Источник здесь и далее: Anthropic
  • Вручную включать навыки не нужно. Нейросеть сама определит, какие из загруженных — один или несколько — помогут ей лучше справиться с задачей, рассказала Anthropic. В пример привела работу с Excel-таблицами и запросы, при выполнении которых нужно следовать корпоративным гайдам.
  • Включить «навыки» могут подписчики Pro, Max, Team и Enterprise в разделе настроек Capabilities. Попросить создать такой можно у бота в свободной форме. Он задаст вопросы о рабочем процессе, напишет нужные скрипты и сам подготовит файл, который нужно будет загрузить.
  • Увидеть, что нейросеть использует какой-то «навык», можно в цепочке её «рассуждений» при подготовке ответа.
  • Несколько готовых «навыков» Anthropic выложила на GitHub — «для образовательных целей». Часть заточена под работу с текстами, презентациями, таблицами и картинками. Есть и те, что пригодятся при создании MCP-серверов, управлении артефактами и тестировании веб-приложений.
Пользователь попросил создать «навык» редактирования изображений. Чат-бот спросил, какие задачи тот собирается решать, и на основе ответа определил структуру папки и прописал скрипт на Python

#новости #claude

3
1
4 комментария