OpenAI запретила генерировать ролики с Мартином Лютером Кингом после обращения его младшей дочери

В некоторых генерациях он использует сленг зумеров во время речи «У меня есть мечта», шутит на политические темы и рекламирует товары.Генерация Sora 2, в которой Мартин Лютер Кинг говорит, что его мечта — чтобы OpenAI отменила ограничения в сервисе. Источник: JB Дочь Мартина Лютера Кинга, Бернис Кинг, обратилась к OpenAI от лица организации «Наследие Мартина Лютера Кинга», которая владеет интеллектуальными правами на его образ и тексты. Она попросила запретить генерации с его внешностью и голосом, потому что некоторые пользователи создавали «неуважительные» ролики.В Sora 2 есть ограничения на видео с людьми. Можно создавать их с собой, если пройти верификацию, и с другими пользователями, которые дали на это разрешение. Однако если прописать в промпте имя исторической личности, модель выполнит запрос и даже добавит голос.В октябре 2025 года в соцсетях «завирусились» генерации с Майклом Джексоном, Стивеном Хокингом и Мартином Лютером Кингом. Пользователи обыгрывали его речь «У меня есть мечта», «заставляли» вести бои UFC, рекламировать приложения и продукты.Сгенерированный ролик, на котором персонаж кричит, что у него больше нет мечты, все скоро умрут и нужно спасаться. Источник: TikTokКинг отказывается платить за напиток. Источник: TikTokПользователь интегрировал рекламу мороженого в речь «У меня есть мечта». Источник: Cody BakerВ начале октября 2025 года несколько потомков знаменитостей осудили тренд в своих официальных аккаунтах и попросили не присылать им ролики с близкими. Среди них — дочь покойного актёра Робина Уильямса Зельда Уильямс и сама Бернис Кинг.OpenAI заявила, что по требованию родственников теперь будет ограничивать использование образа умерших знаменитостей в Sora.В генерации Кинг вызывает на бой борца за гражданские права Малкольма Икса. Источник: TikTokДанила БычковAIвчераПравительство Японии призвало OpenAI «воздержаться от нарушения авторских прав» из-за возможности сгенерировать в Sora 2 персонажей из Mario и других японских франшиз В сентябре 2025 года в стране вступил в силу закон о продвижении ИИ. #новости