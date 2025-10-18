В ИИ-агента Manus добавили возможность разработки «полноценных» веб-приложений и функцию совместной работы

А его производительность увеличили «почти в четыре раза».Источник: Manus Разработчики представили версию ИИ-агента Manus 1.5. Он построен на основе обновлённого движка и работает «быстрее и надёжнее».В среднем задачи выполняются «почти в четыре раза быстрее» — вместо 15 минут работа занимает около четырёх минут, а её качество выросло «на 15%». Для более сложных задач Manus выделяет дополнительные мощности и время на «рассуждения».Одним из главных улучшений стала возможность разработки «полноценных» веб-приложений, говорят в компании. Теперь пользователи могут создавать и запускать готовые сервисы — без необходимости настраивать хостинг, базы данных и другие элементы. ИИ-агент также способен самостоятельно тестировать свои разработки через встроенный браузер.Кроме того, в Manus 1.5 добавили функцию совместной работы. Она позволяет приглашать пользователей в общий чат с ИИ-агентом, а также сохраняет все созданные в процессе файлы и документы.Версия Manus 1.5 Lite доступна всем пользователям, но подробностей о её возможностях и ограничениях компания не приводит. Manus 1.5 доступна только платным клиентам (цена подписки начинается от $19 в месяц).Валерия ИльинаAI18 июняИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.#новости #manus