Артур Томилко
AI

В ИИ-агента Manus добавили возможность разработки «полноценных» веб-приложений и функцию совместной работы

А его производительность увеличили «почти в четыре раза».

Источник: Manus 
  • Разработчики представили версию ИИ-агента Manus 1.5. Он построен на основе обновлённого движка и работает «быстрее и надёжнее».
  • В среднем задачи выполняются «почти в четыре раза быстрее» — вместо 15 минут работа занимает около четырёх минут, а её качество выросло «на 15%». Для более сложных задач Manus выделяет дополнительные мощности и время на «рассуждения».
  • Одним из главных улучшений стала возможность разработки «полноценных» веб-приложений, говорят в компании. Теперь пользователи могут создавать и запускать готовые сервисы — без необходимости настраивать хостинг, базы данных и другие элементы. ИИ-агент также способен самостоятельно тестировать свои разработки через встроенный браузер.
  • Кроме того, в Manus 1.5 добавили функцию совместной работы. Она позволяет приглашать пользователей в общий чат с ИИ-агентом, а также сохраняет все созданные в процессе файлы и документы.
  • Версия Manus 1.5 Lite доступна всем пользователям, но подробностей о её возможностях и ограничениях компания не приводит. Manus 1.5 доступна только платным клиентам (цена подписки начинается от $19 в месяц).
Валерия Ильина
AI
