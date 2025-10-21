Популярное
Таня Боброва
AI

Nebius Аркадия Воложа открыла дата-центр для ИИ в Израиле

Он будет работать с местными стартапами, технологическими компаниями и исследовательскими центрами.

Источник: truetheta.io
  • Nebius открыла Nebius AI Cloud в своём новом ИИ-дата-центре в Израиле на архитектуре Blackwell от Nvidia, рассказала компания. Он включает в том числе 4000 Nvidia HGX B200, Nvidia Quantum InfiniBand и доступ к комплексу Nvidia AI Enterprise.
  • Местные стартапы, ИТ-компании и исследовательские фирмы получат доступ к «передовым» вычислительным мощностям для обучения, настройки и запуска ИИ-моделей.
  • Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы).
  • В сентябре 2025 года Nebius заключила инфраструктурную сделку с Microsoft: последней выделят вычислительные ресурсы в новом дата-центре в штате Нью-Джерси. Стоимость контрактов составит $17,4 млрд. Также Microsoft сможет закупить «дополнительные услуги» ещё на $2 млрд.
Артур Томилко
Деньги
