Nebius Аркадия Воложа открыла дата-центр для ИИ в Израиле

Он будет работать с местными стартапами, технологическими компаниями и исследовательскими центрами.Источник: truetheta.ioNebius открыла Nebius AI Cloud в своём новом ИИ-дата-центре в Израиле на архитектуре Blackwell от Nvidia, рассказала компания. Он включает в том числе 4000 Nvidia HGX B200, Nvidia Quantum InfiniBand и доступ к комплексу Nvidia AI Enterprise.Местные стартапы, ИТ-компании и исследовательские фирмы получат доступ к «передовым» вычислительным мощностям для обучения, настройки и запуска ИИ-моделей.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского «Яндекса». Её возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы).В сентябре 2025 года Nebius заключила инфраструктурную сделку с Microsoft: последней выделят вычислительные ресурсы в новом дата-центре в штате Нью-Джерси. Стоимость контрактов составит $17,4 млрд. Также Microsoft сможет закупить «дополнительные услуги» ещё на $2 млрд.Артур ТомилкоДеньги5 маяВолож: «Три ноги Nebius — опытные специалисты, Nvidia и умение строить эффективные дата-центры» Главное из материала Forbes о развитии нового бизнеса основателя «Яндекса». #новости #nebius