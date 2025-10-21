OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas

Сначала он будет доступен только для macOS.Скриншот vc.ruБраузер от OpenAI называется Atlas и выглядит как любой другой. Среди особенностей — возможность открыть боковую панель с чат-ботом ChatGPT в любом окне.Помощник может сделать сводку главного на странице, сравнить продукты или проанализировать данные. Есть режим агента: в нём ChatGPT взаимодействует с сайтами без участия пользователя, но под его контролем: например, он может забронировать билеты.В одном из примеров разработчики показали, как можно использовать браузер в «реальной жизни». На открытой веб-странице с рецептом зашли в чат с помощником с правой стороны и спросили, какие нужны ингредиенты для этого блюда на компанию из восьми человек.Затем помощника попросили заказать определённые продукты для блюда — тот выполнил задачу в агентском режиме на сайте сервиса Instacart в фоновом режиме. За всеми действиями можно следить.Скриншот vc.ruВ другом примере показали работу с электронной почтой. В открытом черновике письма можно выделить текст — и попросить чат-бота переписать его, например, в нужном стиле. То же самое можно делать в календаре и документах.Источник: OpenAIВ чате также можно задавать вопросы по истории поиска, даже если нет конкретной ссылки или названия сайта.Источник: OpenAIПо словам компании, пользователи могут в настройках управлять данными: например, разрешить использовать просматриваемый контент для обучения моделей OpenAI, архивировать или удалить чаты, удалить историю просмотра веб-страниц.Браузер работает бесплатно и пока доступен только для macOS, его можно скачать на сайте OpenAI. Версии для Windows, iOS и Android появятся «скоро». Режим агента в превью-версии на старте получат только подписчики ChatGPT Plus, Pro и Business. Источники Reuters говорили, что браузер — на основе Chromium.Обновлено в 21:25 мск. Telegram-канал «Метаверсище и ИИще» пишет, что ChatGPT Atlas не работает на MacBook на чипах Intel.Источник: OpenAI#новости #openai