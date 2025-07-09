OpenAI запланировала выпустить ИИ-браузер в «ближайшие недели» — Reuters

Он мог бы конкурировать с Comet от Perplexity и Dia от The Browser Company.О планах разработчика чат-бота ChatGPT рассказали три источника Reuters, знакомые с вопросом. В OpenAI отказались от комментариев.По словам собеседников, интерфейс браузера разработали так, чтобы пользователь мог выполнять некоторые действия в чате, похожем на ChatGPT, без перехода на сторонние сайты. Два источника говорят, что браузер создан на основе Chromium.По словам ещё одного источника, компания решила создать собственный браузер, а не плагин, чтобы иметь больше контроля над данными пользователей. Кроме того, решение позволит OpenAI интегрировать своих ИИ-агентов вроде Operator.О том, что компания задумалась о создании своего браузера, в ноябре 2024 года писало The Information. Однако издание тогда указывало, что пока это только идея.ИИ-браузеры развивают и другие компании. 9 июля 2025 года свою разработку — Comet — представил разработчик ИИ-поисковика Perplexity. ИИ-браузер Dia на Chromium делает и The Browser Company.#новости #openai