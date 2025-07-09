Perplexity представила ИИ-браузер Comet

На старте он доступен владельцам подписки Max.Так выглядит новая вкладка в Comet. Скриншот TechCrunchВ основе браузера — «предустановленный» ИИ-поисковик, основной продукт Perplexity, пишет TechCrunch. Пользователям также доступен ИИ-агент Comet Assistant, который по задумке должен автоматизировать рутинные задачи.По словам Perplexity, помощник может составлять сводки писем и событий из календаря, управлять вкладками и «перемещаться» по веб-страницам от имени пользователя.Источник: PerplexityПолучить доступ к ассистенту можно с любой веб-страницы — и запросить информацию о её содержании. В видео компания приводит примеры: помощника можно попросить составить маршрут на карте или объяснить содержание беседы в Slack.В тестах TechCrunch помощник смог ответить на вопросы о публикациях в соцсетях, видео на YouTube и «только что написанном» тексте в Google Docs.Получив доступ к календарю, он также уведомил журналиста о будущих мероприятиях и дал рекомендации, когда лучше выйти из дома и как добраться до места. Помощник, по наблюдениям издания, также хорошо справился с кратким содержанием писем.Источник: PerplexityС «более сложными» задачами были проблемы. Например, Comet Assistant начал «галлюцинировать» при попытке найти и забронировать место на парковке в аэропорту. Издание также отмечает, что агенту придётся предоставить широкий доступ к данным, чтобы он «был полезен».Источник: Perplexity На старте доступ к Comet получили владельцы подписки Max за $200 в месяц. Доступ пользователям из листа ожидания постепенно предоставят в течение лета 2025 года. Новые пользователи также получат «ограниченное» количество приглашений.#новости #perplexity