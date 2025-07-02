Perplexity представила подписку Max по цене $200 в месяц

С поддержкой новейших моделей и ранним доступом к новым продуктам, в том числе ИИ-браузеру. Пользователи Max получат «неограниченный» доступ к Perplexity Labs и ранний доступ к новым функциям и продуктам, в том числе к анонсированному в феврале 2025 года ИИ-браузеру Comet, рассказал разработчик ИИ-поисковика.Кроме того, Perplexity Max включает доступ к «передовым» моделям — например, o3-pro от OpenAI и Claude Opus 4 от Anthropic, и приоритетную поддержку пользователей.Подписка доступна в веб-версии и iOS-приложении. TechCrunch уточняет, что её цена — $200 в месяц (около 15,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 2 июля 2025 года).#новости #perplexity