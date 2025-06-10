OpenAI выпустила «рассуждающую» модель o3-pro — сначала доступ дадут через API и подписчикам Team и Pro

«Через неделю» его получат владельцы подписок Enterprise и Edu. Про Plus ничего не сказали. Модель o3-pro распознаёт текст и изображения, но генерировать последние не может. Контекстное окно — 200 тысяч токенов. Знания ограничены периодом до 1 июня 2024 года.Аудио не поддерживает, но умеет искать данные в интернете и анализировать файлы, работает с языком программирования Python и использует «память», помимо прочего.По словам OpenAI, новая модель, как и o1-pro, «превосходно» справляется с математическими задачами, кодом, научными запросами. А ещё отвечает «яснее, полнее и точнее», чем o3, отметили тестировщики.1 млн «входных» токенов при работе через API обойдётся в $20, а 1 млн «выходных» — в $80 (1 млн токенов — это примерно 750 тысяч слов). У o3 расценки ниже — $2 и $8 соответственно. А o1-pro всё ещё дороже ($150 на вход и $600 на выход).Сравнение o1-pro, o3 medium и o3-pro на нескольких бенчмарках Сравнение o1-pro, o3 medium и o3-pro на нескольких бенчмарках «Рассуждающую» модель o3 представили в апреле 2025 года — вместе с o4-mini. OpenAI называла их самыми «умными» среди всех тех, что выпустила к тому моменту.#новости #openai #chatgpt