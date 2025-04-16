OpenAI представила «рассуждающие» модели o3 и o4-mini

Они могут использовать инструменты ChatGPT и интегрировать изображения в цепочку рассуждений.Компания называет o3 и o4-mini своими самыми «умными» моделями, которые могут использовать и комбинировать все инструменты в ChatGPT — поиск по интернету, анализ загруженных файлов через Python, создание изображений и прочие. Модели обучили «рассуждать», когда и как использовать эти инструменты, чтобы дать «продуманный» ответ.По словам компании, впервые модели могут интегрировать изображения в свои цепочки рассуждений, а не просто распознавать картинки. Например, пользователь может загрузить нарисованный от руки эскиз, и модель поймёт его, даже если изображение размыто, перевёрнуто или низкого качества.o3 — самая «мощная» модель рассуждений OpenAI, подходящая для запросов, которые требуют «многогранного анализа» и ответы на которые могут быть неочевидны. Особенно хорошо справляется с анализом изображений, диаграмм и графиков.o4-mini оптимизирована для более быстрых «рассуждений». OpenAI отметила высокую производительность модели в задачах, связанных с математикой, кодингом, а также при визуальных запросах.Модели o3, o4-mini и o4-mini-high доступны подписчикам ChatGPT Plus, Pro и Team. Они заменят o1, o3-mini и o3-mini-high. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ на неделе до 27 апреля 2025 года. Пользователи без подписки смогут опробовать o4-mini, выбрав Think перед отправкой запроса.o3 и o4-mini также доступны через API. Цены: o3 — $10 за 1 млн входящих токенов и $40 за 1 млн исходящих, o4-mini — $1,1 за 1 млн входящих и $4,4 за 1 млн исходящих. Для подписчиков Pro компания планирует в «ближайшие недели» выпустить модель o3-pro.#новости #openai #chatgpt