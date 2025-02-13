OpenAI научила «рассуждающие» модели o1 и o3-mini распознавать документы и изображения

А также увеличила число доступных запросов для o3-mini-high.OpenAI добавила в o1 и бесплатную версию o3-mini функции распознавания текстовых документов и изображений. В чат с o3-mini можно загружать до трёх файлов в день.Модель o3-mini кратко пересказывает PDF-файл с исследованием об ИИ-агентах для программирования на 38 страниц. Скринкаст vc.ruНекоторые пользователи пишут, что o3-mini не всегда распознаёт изображения и просит загрузить другой файл.o3-mini сначала отказалась отвечать, но потом описала фотографию. Скриншот vc.ruo3-mini-high решила, что на картинке изображено пять пальцев. Источник: SaadРазработчики также увеличили лимиты для версии o3-mini-high до 50 запросов в день. Модель доступна подписчикам Plus за $20 в месяц (1881 рубль по курсу ЦБ на 13 февраля 2025 года).Режим Deep research стал доступен пользователям Pro в мобильных и настольных приложениях на iOS, Android, macOS и Windows.«Рассуждающая» модель o3-mini вышла 31 января 2025 года, её можно попробовать бесплатно, выбрав Reason в поле ввода запросов на сайте.Полную версию модели рассуждений o1 OpenAI выпустила 5 декабря 2024-го, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без.#новости #openai
Дипсик и Гемини уже давно умеют. Отстают.
И много у дипсик размышляющих моделей?
Deepseek умеет только распознавать текст на изображении
Я знал, что когда-нибудь это дерьмо со сканированием документов на А3 закончится
Похуй. Или не похуй? Вот в чем вопрос 🤔
Мне кажется, что все уже ждут выпуска GPT - 5, которая объединит в себе всё, что было разработано и много нового
Меня одно радует с какой дикой скоростью это всё развивается.