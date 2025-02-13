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vc.ru
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Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI научила «рассуждающие» модели o1 и o3-mini распознавать документы и изображения

А также увеличила число доступных запросов для o3-mini-high.

  • OpenAI добавила в o1 и бесплатную версию o3-mini функции распознавания текстовых документов и изображений. В чат с o3-mini можно загружать до трёх файлов в день.
Модель o3-mini кратко пересказывает PDF-файл с исследованием об ИИ-агентах для программирования на 38 страниц. Скринкаст vc.ru
  • Некоторые пользователи пишут, что o3-mini не всегда распознаёт изображения и просит загрузить другой файл.
o3-mini сначала отказалась отвечать, но потом описала фотографию. Скриншот vc.ru
o3-mini сначала отказалась отвечать, но потом описала фотографию. Скриншот vc.ru
o3-mini-high решила, что на картинке изображено пять пальцев. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSaad_5_ai%2Fstatus%2F1889905257892946216&postId=1810581" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Saad</a>
o3-mini-high решила, что на картинке изображено пять пальцев. Источник: Saad
  • Разработчики также увеличили лимиты для версии o3-mini-high до 50 запросов в день. Модель доступна подписчикам Plus за $20 в месяц (1881 рубль по курсу ЦБ на 13 февраля 2025 года).
  • Режим Deep research стал доступен пользователям Pro в мобильных и настольных приложениях на iOS, Android, macOS и Windows.
  • «Рассуждающая» модель o3-mini вышла 31 января 2025 года, её можно попробовать бесплатно, выбрав Reason в поле ввода запросов на сайте.
  • Полную версию модели рассуждений o1 OpenAI выпустила 5 декабря 2024-го, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без.

#новости #openai

5
1
8 комментариев
Иоганн Нигматуллин

Дипсик и Гемини уже давно умеют. Отстают.

1
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Shoo

И много у дипсик размышляющих моделей?

1
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Lazy boy

Deepseek умеет только распознавать текст на изображении

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Макс Кэнари

Я знал, что когда-нибудь это дерьмо со сканированием документов на А3 закончится

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Fred Han

Похуй. Или не похуй? Вот в чем вопрос 🤔

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Илья Зубов

Мне кажется, что все уже ждут выпуска GPT - 5, которая объединит в себе всё, что было разработано и много нового

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Big Lebovvski (Владислав)

Меня одно радует с какой дикой скоростью это всё развивается.

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