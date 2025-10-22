Популярное
Ася Карпова
AI

Google обновила AI Studio, «максимально упростив» вайб-кодинг приложений для рядовых пользователей

К созданным прототипам можно бесплатно подключить нейросети от Google для работы с аудио, картинками и документами.

Пользователь навайбкодил симулятор macOS в Google AI Studio. Источник: Harshith
  • Раздел Build для создания приложений доработали, чтобы «максимально упростить» взаимодействие с Gemini, рассказал глава по продукту Google AI Studio Логан Килпатрик.
  • На главной странице есть галерея готовых интеграций с нейросетями компании для генерации и редактирования картинок, синтеза и распознавания голоса, работы с документами, таблицами и «Google Картами», анализа и генерации видео.
Страница с готовыми решениями в Google AI Studio. Скриншот vc.ru
  • Для их подключения не нужны API-ключи. Большинство интеграций бесплатные, включая Nano Banana. Но, например, для использования генератора видео Veo 3.1 потребуется привязать иностранную платёжную карту.
  • В чате можно отслеживать действия Gemini и просить внести правки. Также есть режим «I’m Feeling Lucky», который предлагает идеи приложений.
Пользовательница сделала прототип генератора иконок «за 20 минут  в Google AI Studio. Источник: Tatiana Tsiguleva
  • Google AI Studio доступна бесплатно на сайте, но зайти с российских IP-адресов не получится. К концу 2025 года на платформу планируют добавить больше обновлений, в том числе подключить ещё не вышедшую Gemini 3.

#новости #google

