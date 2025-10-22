Популярное
Таня Боброва
AI

Meta* уволит около 600 сотрудников ИИ-подразделения, чтобы сделать процесс работы «более гибким»

На фоне миллиардных инвестиций в ИИ-гонку.

Глав Meta* Марк Цукерберг. Источник: Jeff Chiu / AP
Глав Meta* Марк Цукерберг. Источник: Jeff Chiu / AP
  • Одним из первых о сокращениях сообщило Axios со ссылкой на служебную записку. Согласно документу, так компания планирует избавиться от чрезмерной бюрократии и сделать процесс работы более гибким.
  • Meta* рассчитывает, что большинство затронутых сотрудников перейдут на другие должности внутри компании. Её представитель подтвердил увольнения в беседе с CNBC.
  • Сокращения коснутся сотрудников подразделений, которые занимаются ИИ-инфраструктурой, фундаментальными исследованиями и продуктом. При этом компания продолжает нанимать в TBD Lab — это недавно сформированное подразделение, которое занимается «суперинтеллектом», поясняет The Verge.
  • Bloomberg отмечает, что Meta* потратила «миллиарды долларов» на привлечение лучших специалистов в отрасли. В частности, летом 2025 года компания, по данным агентства, инвестировала $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI. Его сооснователь и гендиректор Александр Ван стал директором по ИИ в Meta*.
Ася Карпова
AI
Meta* пытается ускорить работу над метавселенной «в пять раз», призывая сотрудников использовать нейросети — 404 Media

Издание ссылается на корпоративную записку от вице-президента компании по развитию метавселенной.

Источник: Meta*

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

